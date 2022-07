Schwere Behinderungen für Autofahrer : Vollsperrung schon vier Stunden früher eingerichtet: Kilometerlange Staus auf der A 620 ab Völklingen

Sarbrücken Eigentlich sollte die Vollsperrung vor der Malstatter Brücke erst ab 19 Uhr beginnen, jetzt ist die A 620 allerdings schon dicht. Das sorgt für lange Staus und Verzögerungen, auf die sich Autofahrer jetzt schon im Feierabendverkehr einstellen müssen.

Auf der A 620 von Völklingen in Richtung Saarbrücken kommt es ab diesem Freitag, 22. Juli, bis 10. August zwischen Gersweiler und dem Saarbrücker Messegelände wegen Sanierungsarbeiten an Fahrbahn und Entwässerungsanlagen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ursprünglich sollte die Baustelle um 18.30 Uhr starten, jetzt ist sie allerdings bereits seit 15 Uhr eingerichtet. Die damit einhergehenden Verzögerungen haben viele Autofahrer, die erst am Abend mit der Baustelle rechneten, unerwartet getroffen – kilometerlange Staus sind die Folge.