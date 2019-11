CD-Release : Eine (be-)rauschende Nacht mit Joel Becks im Garelly-Haus

Die Band mit den wahrscheinlich schrägsten Künstlernamen in der Stadt: „Joel Becks und das Nathan Birnbaum Trio“ beim Konzert im Garelly-Haus. Am Schlagzeug Nathan Birnbaum, die Gitarre spielt Mahatma Wiesengrund, für Gesang ist Joel Becks zuständig. Hinterm Betonpfeiler unsichtbar ist David Goldmund am Bass. Foto: Steffen Schneider

Saarbrücken Volles Haus und satter Sound. Die CD-Release-Party von „Joel Becks & Das Nathan Birnbaum Trio“ war ein Fest.

„Darf ich nochmal anfangen?“ Klar doch. Schließlich haben sich an diesem kalten Novemberabend wirklich viele Musikfans im Alt-Saarbrücker Garelly-Haus eingefunden, dem alternativen Kulturzentrum mit seinem rustikalen Beton-Schick. Hier heißt es heute „A Night out with Joel Becks“. Die Band mit dem womöglich schrägsten Namen der Stadt, „Joel Becks und das Nathan Birnbaum Trio“, feiert hier das Erscheinen ihrer gleichnamigen CD.

Blues-Musiker Tom North ist ihr Vor-Act, sammelt sich, atmet tief durch und beginnt nochmals seinen Auftritt mit einer langsamen, selbst komponierten Blues-Nummer.

Obwohl er immer wieder mit dem Sound hadert und sich ständig entschuldigt – „sorry echt“ – überzeugt seine Darbietung, die er mit einer beherzten Prise Selbstironie würzt, wenn er in seiner Hose nach dem Plektrum wühlt: „Das ist natürlich in der kleinsten Tasche, die ich habe – die einzige, die kein Loch hat.“

Um halb zehn heißt es dann auf die Beine, fertig und „einen Schritt weiter nach vorne“. Mit „We came from the North“, dem Opener des neuen, dritten Albums, legen die Jungs von „Joel Becks und dem Nathan Birnbaum Trio“ los und bekommen dafür großen Applaus.

Wie von Frontmann und Sänger Joel Becks gewünscht, rückt das Publikum auf und geht mit dem Quartett auf Tuchfühlung. Während die vier Mannen mit den sprechenden Namen vor bunten Projektionen in die Saiten hauen und das Schlagwerk zum Klingen bringen, kommt das Publikum mächtig in Rage.

Ausgelassen tanzende Besucherinnen säumen die auf dem Teppich agierende Band. Zwischen Betonposten dicht gedrängt tanzt und wippt die Besucherschar im Takt. „Das ist unser eigenes kleines Utopia, was hier heute feiern werden“, verkündet Joel Becks und wird dafür lauthals gefeiert.

Wenig später feuern ambitionierte Fans Konfetti-Kanonen in die Menge und verwandeln das Besucherrund in einen glitzernden und funkelnden Kometenschauer. So mancher muss funkelnde Schnipsel aus dem Gin Tonic fischen, während die Band das Publikum mit dem Song „Jolly Jumper“ zum galoppierenden Tanz antreibt. „Alles ist erlaubt und alles möglich“, orakelnd Joel Becks.

In ihrem gut zweistündigen Konzert spielt die Band alle Lieder ihres neuen Albums, das sie im Anschluss auch zum Vorzugspreis feilbietet. Aber natürlich bringen die Vier neben dem frenetisch gefeierten Iggy-Pop-Cover vom „Passenger“ auch sorgsam ausgewählte Songs aus ihrer zehnjährigen Bandgeschichte zu Gehör. Was ihnen die kundigen Fans mit textsicheren Gesangseinlagen z.B. bei der hippiesquen Nummer „Coming to L.A.“ danken.