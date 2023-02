VHS Regionalverband : Programm macht 2000 Bildungsangebote

Neu im VHS-Programm ist unter anderem die „KunstMahlZeit“. Das Angebot auf dem Wintringer Hof bei Kleinblittersdorf (im Bild: der Hofladen) verbindet Kunst mit nachhaltiger Kulinarik. Foto: Jenifer Klein/Jennifer Klein

Saarbrücken Die Volkshochschule Regionalverband hat ihr Programm für Frühjahr und Sommer vorgelegt. Das Semester startet am 6. März mit einem Vortrag über eine spannende Reise.

Das neue Programmheft der Volkshochschule Regionalverband mit rund 2000 Bildungsangeboten für das Frühjahr und den Sommer liegt ab heute bei der VHS am Schlossplatz aus. Es ist auch an vielen weiteren Verteilerstellen erhältlich, unter anderem in Sparkassen und Buchhandlungen. Im Internet ist es unter www.vhs-saarbruecken.de zu finden.

Das neues Semester beginnt am 6. März und bietet zahlreiche neue Kurse. Zur Semestereröffnung nimmt Daniel Dakuna in seinem Vortrag „Niemand weiß, wo wir am Ende des Tages stehen werden“ die Gäste mit auf eine spannende Reise. Als Anhalter legte er dank 432 Mitfahrgelegenheiten rund 53 000 Kilometer zurück und wurde dabei 135 Mal zur Übernachtung eingeladen.

Neu im Programm ist unter anderem die „KunstMahlZeit“. Das Angebot auf dem Wintringer Hof in Kleinblittersdorf verbindet Kunst mit nachhaltiger Kulinarik. Zudem greift die Reihe „Baustelle Nachhaltigkeit“ zentrale Themen rund um den Klimawandel auf. Sie findet in Kooperation mit dem Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland und der Landeszentrale für politische Bildung statt. Ein umfangreiches Vortragsprogramm zur energetischen Gebäudesanierung, Wärmedämmung, Energiesparen und Solarenergie liefert praktische Tipps.

Auch die klassischen Themenfelder Ernährung, Sprachen, Kunst und Grundbildung sind im neuen Semester vertreten. Neu sind beispielsweise die veganen Kochkurse zur Levante-Küche, Toskana und Sri Lanka sowie der Kurs Viva la Pasta. Mehr als 240 Sprachkurse bietet die VHS an. Unter den 18 Sprachen ist Hebräisch neu im Programm. Alle, die selbst kreativ werden möchten, können sich beispielsweise in der Airbrush-Technik, der Bildhauerei oder in Floristikkursen ausprobieren. Das Grundbildungsangebot der VHS wurde ausgebaut. Neben Alpha-Kursen und Lerntreffs für Erwachsene, die ihre Lese- und Schreibfähigkeiten verbessern möchten, gibt es Kurse zu Mathematik und digitalen Kompetenzen. Neu ist ein Lese- und Schreibkurs in Kooperation mit dem Mütterzentrum des SOS-Kinderdorfes Saarbrücken, der sich mit Gesundheitsthemen speziell an Frauen richtet.