Vokalensemble '83 feiert Friedenskonzert Jetzt erst recht: Friedensmusik mit Rachmaninow

Auf den Tag genau vor 150 Jahren wurde Sergej Rachmaninow geboren. Bernhard Leonardy ging mit seinem Vokalensemble '83 zum Geburtstagskonzert in der Basilika St. Johann am Samstag Abend einen anderen Weg als diejenigen, die sich derzeit weigern, russische Musik zur Aufführung zu bringen: Die Bewahrung der russischen Kultur soll „als Gegengewicht zu der völligen Verblendung des dortigen Regimes“ verstanden werden. Und das in der achtstimmigen a capella-Messe Rachmaninows vertonte „Da Pacem“ soll buchstäblich als gesungene Friedensbitte gehört werden.