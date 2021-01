25-Jährige aus Völklingen : Die Landesbeste im Dialogmarketing

Angela Hariri-Bozdag ist jetzt ausgebildete Servicekraft für Dialogmarketing bei der Saarbrücker Media Verkaufsgesellschaft, hier steht sie im Hof der Saarbrücker Zeitung. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Völklingen Industrie- und Handelskammer zeichnet Völklingerin aus, die bei der Media Verkaufsgesellschaft der SZ ihre Ausbildung gemacht hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Probleme bei der Zeitungszustellung, Umbestellungen, Änderungen von Bankdaten oder Adressen, Reklamationen zu Rechnungen – bei einer Zeitung wie der SZ rufen täglich Menschen an und suchen eine Lösung für ihr Problem. Darum kümmert sich unter anderem die 25-jährige Angela Hariri-Bozdag.

Sie hat im vergangenen Jahr ihre Ausbildung zur Servicekraft für Dialogmarketing bei der Saarbrücker Media Verkaufsgesellschaft, dem eigenständigen Kunden-Kontakt-Center unserer Zeitung, abgeschlossen. Und das mit großem Erfolg: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zeichnete sie im November für ihren saarlandweit besten Abschluss aus.

Dieses Mal wurden die Landesbesten per Post über ihren Sieg informiert, da die traditionelle Bestenfeier mit dem Ministerpräsidenten Tobias Hans wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Die Völklingerin kümmert sich mit viel Engagement um Kundenanfragen über die verschiedenen Kommunikationswege. „Ich bin morgens in der Telefon-Hotline, um mich unter anderem um Reklamationen oder Fragen zu Rechnungen zu kümmern. Nachmittags wechsele ich dann in den digitalen Bereich und kümmere mich um alles, was online zu regeln ist, wie zum Beispiel E-Mails“, erklärt Hariri-Bozdag, die nach ihrem erfolgreichen Abschluss der Realschule ihr Fachabitur auf der Friedrich-List-Schule in Saarbrücken absolvierte. „Danach bin ich schwanger geworden und machte eine Pause.“

Vor zwei Jahren startete sie im SZ-Tochterunternehmen ihre Ausbildung zur Servicekraft für Dialogmarketing. „Mir war klar, dass ich eine Ausbildung in einer Verwaltung, also auf jeden Fall im Büro machen möchte. Das sind sichere Jobs. Das ist mir sehr wichtig.“ Also suchte sie in Stellenanzeigen und wurde bei der Saarbrücker Media Verkaufsgesellschaft fündig. Nach einem Vorstellungsgespräch und einem Probetag wurde sie prompt eingestellt. Sie muss ihre Ausbilder überzeugt haben und bestätigte das Vertrauen.