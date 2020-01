Reparaturarbeiten beendet : Vodafone-Störung in Saarbrücken behoben

Vodafone-Störung in Saarbrücken behoben

Saarbrücken Weil bei Arbeiten ein Kabel beschädigt wurde, waren Tausende Vodafone-Kunden im Raum Saarbrücken vom Netz getrennt. Inzwischen ist die Störung wieder behoben.

Die 11.344 Vodafone-Kunden im Raum Saarbrücken, die seit Dienstag gegen 16 Uhr vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht das Breitband-Internet nutzen und auch nicht im Festnetz via Glasfasernetz telefonieren konnten, sind wieder am Netz: „Die Reparaturarbeiten sind seit Mittwochabend um 19.35 Uhr abgeschlossen“, teilte Konzernsprecher Volker Petendorf am Donnerstag-Vormittag mit.