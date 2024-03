Harry Potter lässt grüßen Mit dem Hogwarts-Express nach Saarbrücken – was es damit auf sich hat

Frankfurt/Saarbrücken · Zug ausgefallen? Verspätung? Gleis gewechselt? Staunende Blicke am Hauptbahnhof in Frankfurt/Main kurz vor Abfahrt in die saarländische Landeshauptstadt. Denn der Regionalexpress (RE) des Unternehmens Vlexx zeigte ein märchenhaftes Ziel an.

23.03.2024 , 10:41 Uhr

Der Regionalexpress (RE) von Frankfurt/Main nach Saarbrücken verwirrte am Freitag, 22. März, einige Reisenden. Kurz vor der Abfahrt ab Gleis 20 gab der Zug des Mainzer Anbieters Vlexx (Vier-Läner-Express) an der Außenanzeige an: Hogwarts-Express. Foto: Matthias Zimmermann (hgn)