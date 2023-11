Konzert mit Vincezo di Rosa im Filmhaus Vincenzo di Rosa: Belcanto von der Saar

Nicht wenige Saarbrücker haben ihn vor ein paar Jahren in den Kindermusicals der Compagnie Lion gesehen. Oder sein Aznavour-Programm erlebt. In letzter Zeit hatte sich der Tenor Vincenzo Di Rosa etwas rar gemacht in seiner Heimatstadt. Aber jetzt kann man Di Rosa am 1. Advent, 3. Dezember, 20 Uhr, bei einem Konzert im großen Saal des Saarbrücker Filmhauses erleben. Er interpretiert bekannte internationale Chansons von Gino Paoli, Lucio Dalla (Caruso), Edith Piaf, Charles Aznavour oder Jacques Brel, aber auch Welthits wie Strangers in the Night oder My Way.