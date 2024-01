Die Band Vielleicht Emma „Vielleicht Emma“: Drei Jungs mit Talent fürs Skurrile und einer Fußball-Vergangenheit

Sich als Band „Vielleicht Emma“ zu nennen, dazu gehört schon ein gewisser Mut zur Skurrilität. Dieser Hang zum Außergewöhnlichen findet sich an vielen Stellen des ursprünglich in Kaiserslautern beheimateten Trios. Etwa im Video zum Song „So eine bin ich nicht“, in dem Sänger und Gitarrist Manuel Schalk zwei Minuten lang einfach in die Kamera schaut, ehe er aufsteht und den Raum verlässt. Ein Musikvideo ohne einen einzigen Schnitt, das muss man erst mal bringen!