Party von Freitag bis Sonntag in Saarbrücken Viel Musik für jeden Geschmack beim Altstadtfest

Auf dem St. Johanner Markt steht zudem am Sonntag, 19.30 Uhr, mit der Classic-Rock-Formation von Phil Bates ein weiterer Top-Musiker auf der Bühne. Das ehemalige Mitglied der Gruppe Electric Light Orchestra spielt die Musik der erfolgreichen Bands der 70er und 80er Jahre. Am Freitag, 20 Uhr, wird das Altstadtfest dort auch offiziell eröffnet Es folgen Bands wie Blum, UWE, Good Looking Wilson, The Apemen, und The Loons.