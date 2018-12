Am Sonntag, 13. Januar, leitet Harald Kröher von 10 bis 17 Uhr im Alten Rathaus Saarbrücken den Workshop „Das kreative Portrait“. Dabei lernen die Teilnehmer mit ihrer eigenen DSLR- oder Systemkamera die Portraitfotografie mit Blitz und Dauerlicht, Reflektoren und unterschiedlichen Hintergründenkennen. „Aktfotografie: Licht und Schatten – von Low-key bis High-key“ lautet der Titel des zweiten Workshops mit dem Pfälzer Fotograf, der sich am Donnerstag, 3. Februar, von 10 bis 17 Uhr an Fortgeschrittene wendet.

Anmeldung und weitere Informationen bei der Volkshochschule: E-Mail ulrich.weis@rvsbr.de oder www.vhs-saarbruecken.de.