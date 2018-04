später lesen Versuchter Raub Versuchter Raub in der City Teilen

Am Sonntagmorgen hat ein Mann gegen 6 Uhr in der Saarbrücker Innenstadt auf Höhe der Sparkasse an der Johanneskirche versucht, einer Frau das Handy zu rauben, wie die Polizei mitteilt. Während die Frau an der Sparkasse vorbei in Richtung Landwehrplatz ging und mit ihrem Handy telefonierte, näherte sich ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten und versuchte, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem es der Frau zunächst gelang, den Täter abzuwehren, schlug dieser ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Als die Frau lautstark um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete ohne das Diebesgut.