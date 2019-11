Stromausfall führt zu Verspätungen im gesamten Netz : Einer Saarbahn ging der Saft aus

Saarbrücken Ausfall eines Zuges führte zu Verspätungen im gesamten Streckennetz.

Im Saarbahn-Verkehr ist es am Mittwoch zwischen 9 und etwa 9.45 Uhr zu einer Störung gekommen. Wie die Pressestelle auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, gab es auf der Strecke Siedlerheim – Brebach (also Richtung Innenstadt) ein technisches Problem an einem der Fahrzeuge. „Bahn-Stromlos“, lautete die Meldung der Leitstelle. Die Störung hatte nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens auch Auswirkungen auf die Bahnen mit Fahrtrichtung Lebach. Die Saarbahn-Pressestelle: „Es kam also im gesamten Streckennetz zu Verspätungen.“ Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei nicht möglich gewesen, die Bahnen wurden von Fahrtrichtung Stadt in Richtung Lebach gedreht, um Verspätungen ausgleichen zu können.