Verschwundene Schätze: Als Saarbrücken noch eine Luisenanlage hatte : Wo einst flaniert wurde, rauscht heute Verkehr

Nicht alles, was Saarbrücken an Schönheit verlor, ist dem Krieg geschuldet. Vieles wurde viel später abgerissen, überbaut und zerstört. Wir stellen einige der verloren gegangenen Schätze vor. Heute die Luisenanlage, ein Idyll, das von engagierten Bürgern gebaut wurde und das der Autobahn weichen musste.

Als kurz nach der Jahrtausendwende das Projekt „Stadtmitte am Fluss“ in Saarbrücken geplant wurde, sollte dessen Herzstück ein Tunnel sein, in den die Stadtautobahn verlegt werden sollte. Auf der gewonnenen Fläche sollte ein Park entstehen. Dann hätten sich Grünanlagen am rechten und am linken Ufer der Saar erstreckt.