Die Saarbahn bietet Besuchern wieder ein Event-Ticket an. Bis zu fünf Personen fahren den gesamten Tag mit Bus und Stadtbahn zum Preis für eine Person. Wer mit dem Auto in die Stadt kommt, kann das Angebot von Galeria Kaufhof, Europa-Galerie oder Karstadt nutzen: Das Parken kostet am verkaufsoffenen Sonntag maximal vier Euro.