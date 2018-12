Wer möchte, kann Nordmanntannen und Blaufichten täglich von 11 bis 18 Uhr am Wildparkpavillon, Meerwiesertalweg 138, kaufen.

Die angebotenen Nordmanntannen stammen zum Teil aus dem Saarbrücker Stadtwald sowie aus verschiedenen saarländischen Forsten, die Blaufichten kommen komplett aus saarländischen Forsten. Pro laufenden Meter kosten Nordmanntannen 20 Euro, Blaufichten 13 Euro.

Wer selbst seinen Weihnachtsbaum schlagen möchte, für den macht die Forstabteilung dies am kommenden Sonntag, 16. Dezember, 10 bis 16 Uhr, in der Weihnachtsbaumkultur am Schanzenberg möglich. Die Nordmanntannen sind nach Naturland und Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert, wie das Amt mitteilt. Pro laufenden Meter kosten sie 20 Euro.

Die Zufahrt zum Schanzenberg liegt direkt hinter dem Eingang des ehemaligen Messegeländes von Saarbrücken, der Weg zum Verkaufsort ist ausgeschildert.