Zugegeben: Mannheim ist gut doppelt so groß wie Saarbrücken, aber trotzdem sei es erlaubt, die Weihnachtsmärkte beider Städte zu vergleichen. Mannheim hat mehrere, das ist mit Sicherheit der Größe der Stadt geschuldet. Trotzdem habe ich beide miteinander verglichen. Gegenüber dem Mannheimer ist der hiesige richtig popelig. Bei uns gibt es doch überwiegend nur „Fress- und Saufstände“ mit Glühwein, Bier und Rostwurst und wieder Rostwurst. Eigentlich immer dasselbe. Irgendwie stinklangweilig, nicht einladend, um wiederzukommen. Fremde, Touristen lockt man damit nicht nach Saarbrücken. Ganz anders in Mannheim. So eine Vielfalt und Abwechslung habe ich noch nicht erlebt. Absolut jeder Stand lädt zum Verweilen ein und das trotz teilweise Regen! Also nächstes Jahr steht der Mannheimer Weihnachtsmarkt wieder in meinem Terminkalender. Die Saarbrücker Kaufmannschaft muss sich nicht wundern, dass die Besucherzahlen stark rückläufig sind.