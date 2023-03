Labrador wurde vergiftet Angriff auf ihren Hund entsetzt Klarenthalerin

Sie schnappte sich Lucy und fuhr sofort in die Tierklinik. Dort gab es dann relativ schnell die Diagnose. Lucy hatte irgendwo eine unbekannte Substanz aufgenommen und sich vergiftet. „Beim Spazieren gehen kann das nicht passiert sein, da Lucy immer angeleint ist. Wir haben dann bei uns zu Hause den Garten abgesucht und fanden noch ein aufgeschnittenes Würstchen mit einer weißen Substanz darin. Dann haben wir sofort die Polizei angerufen“, erklärt Bianca Frey. Lucy bekam zu diesem Zeitpunkt Infusionen und kämpfte um ihr Leben. Zuhause begann der Kampf gegen den Täter. „Wir wohnen direkt an einem öffentlichen Weg und sind uns sicher, dass der Täter die Würstchen über den Zaun geworfen hat. Wie viele Würstchen es waren und wie viele Lucy gefressen hat, wissen wir nicht. Wir werden das über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle publik machen. Für den Hinweis, der zur Ermittlung des Täters führt, haben wir eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt“, sagt Bianca Frey. Ist Lucy irgendjemandem unangenehm aufgefallen oder bellt sie übertrieben laut und oft? „Beides nicht. Wir kennen die Gründe der Vergiftung nicht. Es gibt auch keinen Grund, einen Hund zu vergiften. In unserem Wohnviertel gibt es ganz viele Familien mit Hunden. Manche Familien haben auch zwei. Es gibt auch die Theorie, dass mögliche Einbrecher zuerst die Hunde ausschalten wollen, bevor sie einbrechen“, sagt die Klarenthalerin.