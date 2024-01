Protest-Aufruf von Verdi Wut bei Mitarbeitern von Ikea, Kaufland, Primark und Co. – Demo mit Sarg durch Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Während die Bauernproteste mit Sternfahrt gegen die Agrarreform der Bundesregierung den Verkehr in der Landeshauptstadt und darüber hinaus zeitweise zum Erliegen brachte, soll es bei dem Protestzug von Verdi zur gleichen Zeit kaum zu Behinderungen gekommen sein. Das berichtet eine Sprecherin der Polizei in Burbach auf SZ-Nachfrage. Ursprünglich war Verdi von bis zu 100 Teilnehmern ausgegangen. Letztlich waren es nach Polizeiangaben an die 70 Beschäftigten deutlich weniger, die sich an der Demonstration beteiligten. Gegen 13.15 Uhr war die Veranstaltung beendet.