Kultur, Information, Spiel und Spaß : Saarbrücker Broschüre informiert über jede Menge Veranstaltungen

In der „Stadteil-Tournee“ gibt es Tipps für viele Veranstaltungen in den Kultur- und Lesetreffs der Saarbrücker Stadtteile, darunter auch Kurse mit Qi-Gong-Übungen - ähnlich wie hier auf unserem Symbolbild. Foto: dpa/A3542 Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Ab sofort ist die achte Auflage der Broschüre „Stadtteil-Tournee“ der Landeshauptstadt Saarbrücken erhältlich. Sie listet Veranstaltungen in den Kultur- und Lesetreffs der Stadtteile von April bis September auf.

