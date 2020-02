Stammtisch : VdK Halberg veranstaltet wieder Stammtische

Auch im Jahr 2020 veranstaltet der Ortsverband Halberg im Sozialverband VdK seine beliebten Stammtische. Diese finden ab März jeweils am ersten Mittwoch eines ungeraden Monats ab 19 Uhr in der Pizzeria Per Te, Saargemünder Straße 177, in Bübingen statt.



