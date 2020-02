Serie Poetry-Slammer : Ihre Texte sollen Mut und Kraft schenken

Saarbrücken Ein Beitrag von Selina Dahler bei einem Poetry Slam hat Vanessa Bender derart inspiriert, dass sie auch so was hinkriegen wollte.

Vanessa Bender ist in der Saarbrücker Poetry Slam-Szene eine Newcomerin mit ihren gerade mal 19 Jahren. Trotzdem hat sie es geschafft, seit ihrem Debüt im April vergangenen Jahres an fünf weiteren Slams teilzunehmen – zuletzt bei einem feministischen Poetry Slam in der Stadtbibliothek, bei dem sie den zweiten Platz errang.

Diese Sehnsucht war unspezifisch schon lange vorhanden und fand dann ein Ziel bei einem Poetry Slam des Dichterdschungels. Vanessa war dort zu Gast und von einem Beitrag von Selina Dahler so inspiriert, dass sie sich sagte, so was wolle sie auch hinkriegen. In dem Text war es um eine tiefe persönliche Krise gegangen und wie die Autorin wieder herausgefunden hatte.

„Ein paar Tage danach habe ich meinen ersten Text geschrieben, in der Nacht, bevor ich mein Tattoo bekommen habe“, erzählt Vanessa und zeigt, um was es ging: Den Schriftzug „Hope“ hat sie sich in den Unterarm stechen lassen. Die Hoffnung war also das Thema ihres ersten Slam-Textes: Wie man mithilfe dieses Gefühls aus tiefer Dunkelheit wieder zurück ins Leben findet. „Meine Hoffnung! Ich werde dich auf meiner Haut tragen. Über all meinen Narben!“, heißt es darin, oder: „Hoffnung, du bist da. Bis irgendwann an meinem letzten Tag!“. Starke Worte. „Etwas, was ich mit meinen Texten erreichen möchte, ist anderen zu helfen, Mut und Kraft zu schenken und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind“, sagt Vanessa. Ihr Umfeld habe sehr positiv auf ihre Mitwirkung bei Slams reagiert und sie darin bestätigt, dass sie sich trauen sollte, ihre Texte vorzutragen. „Viele Bekannte von mir waren auch sehr beeindruckt, wie ausdrucksstark meine Texte sind und dass ich so mutig bin sie vorzutragen“, sagt sie stolz.