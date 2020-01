Szenische Lesung : Immer noch schambesetzt und peinlich?

Saarbrücken Drei Frauen und ein Mann inszenieren die „Vagina Monologe“ von Eve Ensler – und erleben schon im Vorfeld, dass die weibliche Sexualität immer noch ein Tabu ist.

„Wie duftet Deine Vagina? Was würde sie anziehen? Und wenn sie sprechen könnte, was würde sie sagen?“ Mit einem ganzen Katalog solcher Fragen brachte die Amerikanerin Eve Ensler Mitte der 90er-Jahre rund 200 Frauen, vom Mädchen bis zur Seniorin, zum Reden und verfasste danach ihre „Vagina Monologe“: Einige Texte spiegeln die Interviews fast wörtlich, andere wurden aus verschiedenen Antworten komponiert, und bei wieder anderen ließ Ensler sich vom Kern der Aussagen inspirieren.

Jetzt hat sich ein freies Ensemble der Monologe angenommen und bringt sie zunächst als Lesung und anschließend als Inszenierung heraus – und das eben nicht exponiert auf einer Theaterbühne, sondern an anderen Kulturorten, sozusagen mittendrin in der Gesellschaft: „Wir möchten einen Dialog eröffnen“, sagt Regisseurin Eveline Sebaa, die selbst auch lesen, spielen, singen und tanzen wird. Partner sind die FrauenGenderBibliothek Saar und die Stadtgalerie, letztere unter ihrer derzeitigen Leiterin Andrea Jahn bekanntlich ebenfalls ein Stützpunkt für Frauenthemen.

Leerstand in Saarbrücker-City : Warum Fitness First schließen musste

Zustimmung und maskuline Verstärkung kommt von Krischan Kriesten, der, quasi als Quotenmann, die mediale Illustrierung übernimmt – erstmals arbeiten die vier nun zusammen. Sebaa möchte „moderne Amazonen“ inszenieren, die „keine Angst vor einer konstruktiven Auseinandersetzung haben“ – man darf gespannt sein, was Kriesten dazu an Bildern und Sounds einfallen wird.

Wie werden Frauen gehört, wenn sie denn mal laut werden? Es sei immer noch ein schambesetztes Tabuthema, sagt Sebaa: „Entweder verstummt man oder macht seichte Witze, oder man schiebt es in die Feminismus-Ecke.“ Wie schnell sogar andere Frauen bei dem Thema „dicht machen“, merkte das Team im persönlichen Umfeld: an den betretenen, pikierten bis offen entsetzten Reaktionen von Freundinnen, Müttern, Schwestern und Kolleginnen. Alles moderne, gestandene, Frauen, aber auf die Ankündigung „Wir machen die Vagina Monologe!“ sei mehrheitlich Panik ausgebrochen, berichten die drei.

Da wirke ein Konglomerat aus Erziehung, überholten Rollenzuschreibungen, religiösen Altlasten – und vielleicht habe es auch damit zu tun, dass weibliche Sexualität verborgener, weniger sichtbar sei als männliche, vermutet Sebaa. Was wissen Frauen selbst über die Anatomie ihres Geschlechtsorgans? Erstmals, erzählt Bérengère Brulebois, sei nun in französischen Biologie-Schulbüchern die Klitoris in ihrer vollen V-Form und stattlichen Größe abgebildet worden. Und was passierte? Eltern (ja, auch Mütter!) liefen Sturm gegen die korrekte Darstellung. Offenbar sei es peinlich, mache irgendwie Angst – aber warum?

Nachdenklich stimmt auch, dass die Produktion zwar eine Förderung vom Kultusministerium bekam, aber ausgerechnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie nicht einmal reagiert habe, so Sebaa. „Warum lassen Frauen das immer noch mit sich machen?“, fragt kopfschüttelnd Kriesten, neben Hund Jimmy der einzige und beeindruckend entspannte Kerl der Truppe. „Man sollte die Monologe viel öfter zeigen“, findet er. „Auch in Schulen. Oberstufenprogramm!“

Die Lesung aus den „Vagina Monologen“ ist am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, in der FrauenGenderBibliothek in der Großherzog-Friedrich-Straße 111.

Die inszenierte Version ist am Freitag und Samstag, 14., 15. Februar, 19 Uhr, in der Stadtgalerie zu sehen. Karten: Tel. (06 81) 938 80 23.