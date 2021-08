Millionen-Plan von Oberbürgermeister Conradt : Dieser Plan fürs Osthafen-Areal soll künftig mehr Besucher nach Saarbrücken locken

Saarbrücken Oberbürgermeister Uwe Conradt hat seine Pläne für das Osthafen-Areal vorgestellt. Mit dieser spannenden Zukunfts-Show für Gastronomie und Kultur will er Saarbrücken jetzt noch attraktiver machen.

Uwe Conradt steht im Regen und hat einen Zehn-Jahres-Plan. Dieser Plan sieht vor, die "Wiege Saarbrückens", wie der Oberbürgermeister sagt, zu einem spannenden Ort zu machen. Und dem ein paar Meter weiter liegenden "verlassenen Stück Erde durch Kultur neues Leben einzuhauchen". Der Regen an diesem Dienstagabend scheint die Stimmung nicht zu trüben. Uwe Conradt wirkt begeistert, ganz in seinem Element. Er hat auf der Internetplattform Facebook zu einer Liveübertragung aus dem Saarbrücker Osthafen eingeladen. Der Oberbürgermeister wird vor der Kamera zum überzeugenden Moderator einer spannenden Zukunfts-Show.

Dazu hat er sich Gäste eingeladen, die ebenso begeisterungsfähig sind, wie er selbst. Christian Russ, dessen Firma im Osthafen eine Schule betreibt, bei der man unter anderem Bootsführerscheine machen kann, spricht von Saartropez. Janis Mudrich, der mit seinem Verein Sektor Heimat Kultur und Parties ins ehemalige Silo und teilweise auch schon ins benachbarte Rhenaia-Gebäude gebracht hat, sieht den Osthafen als Ort, der Menschen nicht nur dazu bewegen kann, nach dem Studium in Saarbrücken zu bleiben. Der Hafen könnte zu einem bundesweit fast einzigartigen Ort werden, der Menschen sogar dazu bewegt, in diese Stadt zu kommen, sagt er. Und für Heino Brand vom Motorsportclub ist der Osthafen, in dem sein Verein auch die Stege für Gäste betreibt, die mit ihren Booten in den französischen Kanälen und auf der Saar unterwegs sind, betreibt, sowieso eins der faszinierendsten Stücke Saarbrücken. Und das ist Carmen Dams, die zuständige Amtsleiterin, die einen ersten Erfolg feiern kann bei der, wie es offiziell heißt, "städtebaulich und freiraumplanerischen Aufwertung des Osthafens": Ein Dutzend Galloway-Rinder grasen auf den Daarler Wiesen. "Eine Attraktion für Saarbrücken", findet Dams. Auch Wiesenbrüter könnte man wieder auf die Wiesen locken. Das Ganze mit finanzieller Unterstützung des Umweltministeriums.