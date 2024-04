Familie Ochs aus St. Ingbert Ursula Ochs-Steinfeld und Albrecht Ochs: Ein „Ochsengespann“ fürs Theater

Die Wiesenstraße in St.Ingbert mit ihren blank gefegten Trottoirs verspricht Ruhe und Abgeschiedenheit. Dass sich hinter einer dieser braven, weißen Hausfassaden jahrzehntelang Tragödien epischen Ausmaßes abgespielt haben – wer konnte das ahnen? Ein älteres, unverdächtig freundliches Ehepaar von transparenter Zierlichkeit bittet die Gäste hinein und mit dem Schließen der Türe öffnet sich eine zweite Welt. Ursula Ochs-Steinfeld und Albrecht Ochs – „Philemon und Baucis vor altem Baum“, bemerkt die Dame des Hauses beim Fototermin selbstironisch – haben konsequent wie kein anderes Paar im Saarland ihr Leben dem Theater, der Lyrik, der Sprache gewidmet. Was wurde den beiden waschechten St. Ingbertern mit direkter Abstammungslinie zu den fünf Ochs-Familien, die nach dem 30-jährigen Krieg St. Ingbert bevölkerten, da nur in die Wiege geschmuggelt? „Moira – Schicksal“, lächelt Albrecht Ochs. Als Altsprachler beherrscht der ehemalige Lehrer des Albert-Magnus-Gymnasiums sein Altgriechisch perfekt. „Die Ordensschwestern waren schuld!“, sagt sie und lacht. „Im dritten Grundschuljahr gab‘s eine Schulaufführung, ich tobte als Schneewittchens böse Stiefmutter über die Bühne, und damit war alles besiegelt! Das Ziel hieß: Schauspielerin werden!“