Zwei ukrainische Künstlerinnen im Arrival Room Arrival Room: Wo die Galerie zum Schutzraum wird

Seit dem 15. Oktober wohnt Dana Ozova in Saarbrücken-St. Arnual. Tagsüber nutzt sie den Arrival Room in St. Johann als Atelier, um ungestört zu malen. Die 22-jährige Kunststudentin kommt aus Kiew, wo sie nach dem Bachelor- nun ein Masterstudium in Freier Kunst an der Akademie der schönen Künste und der Architektur absolviert.