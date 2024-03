Ausstellung Urbane Natur und Kunst im Garelly-Haus Zwischen Kunst und Natur: Wo wilde Myrtenwolfsmilch in Burbach wächst

Schon bevor die Türen offiziell geöffnet wurden, blieben die ersten Passantinnen interessiert vor dem Garelly-Haus in der Alt-Saarbrücker Eisenbahnstraße stehen. Denn das Team der Ausstellung „Ein bisschen Wildnis in der Stadt?“ hatte auf dem Trottoir frische, blühende Heckenzweige und Pflanztöpfe mit Baumsprösslingen und Wildblumenkeimlingen aufgestellt. Daneben lag ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift „Kleine Bäume brauchen Jahrzehnte bis sie so groß sind wie die Abgestorbenen“.