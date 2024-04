Urban Art Biennale Völklingen: Das Projekt Ganzfeld 1000 Menschen, bunte Farben: Das Urban-Art-Projekt „Ganzfeld“

Hier wächst ein Gemeinschaftswerk, an dem am Ende gut 1000 Menschen mitgewirkt haben werden. Krista Burger und Kenneth Letsoin (Bildmitte) leben und arbeiten seit ein paar Wochen schon in Völklingen an ihrem Projekt „Ganzfeld“ für die Urban Art Biennale. Die Schülerinnen und Schüler des Warndtgymnasiums sind Teil der künstlerische Arbeit.

Foto: Iris Maria Maurer