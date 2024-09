Saison-Auftakt in der Sparte 4 „Grausame Gestalten“ warten in der Sparte 4

Saarbrücken · Die neue Theatersaison hat begonnen. In allen Spielstätten wird geprobt. Und die ersten Premieren stehen an. In der Sparte 4, dem beliebten Theaterversuchslabor des Staatstheaters, gibt es zum Saison-Auftakt gleich eine Uraufführung. Und die verspricht mal wieder recht ungewöhnlich zu werden.

04.09.2024 , 18:19 Uhr

Bühnenbildner Karl Dietrich und Regisseur Luis Liun Koch im Bühnenbild ihres Stücks in Sparte 4. Es spielt in einem Keller mit Fototapete, Gitterwänden und durchsichtigen Plastikstühlen. Foto: kek/KERSTIN KRAEMER

Von Kerstin Krämer