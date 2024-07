Bei Unwetter vor drei Wochen Heftiger Tornado schlägt Schneise durch Wald in Saarbrücken

Wetterextreme nehmen auch im Saarland zu. Auf ausgeprägte Dürren und Hitzeperioden folgen heftige Gewitter mit teils orkanartigen Stürmen und sintflutartigen Regenfällen. Solch ein Unwetter zog zuletzt am Samstag, 29. Juni, über die Region hinweg. Zwar sollen weite Teile des Bundeslandes an jenem Tag recht glimpflich davongekommen sein. Die Helfer zählten an die 140 Einsätze. Doch in Saarbrücken waren die Folgen eines Phänomens besonders eklatant.