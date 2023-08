Flugausfälle Unwetter-Chaos auf Mallorca – am Airport Saarbrücken stranden Urlauber – erste Maschine gelandet

Update | Saarbrücken/Palma · Orkanartiger Sturm und sintflutartige Regenfälle haben auf den Balearen für den Ausfall mehrerer 100 Flüge gesorgt. Nicht nur in Palma de Mallorca strandeten die Menschen am Airport. Auch in Saarbrücken saßen Reisende fest. Wie es weitergehen soll.

29.08.2023, 06:24 Uhr

Foto: BeckerBredel

Maschinen strandeten auf Mallorca, andere wiederum flogen wegen der katastrophalen Lage gar nicht erst auf die Urlaubsinsel im Mittelmeer. Schwere Unwetter sorgten für teils chaotische Verhältnisse auf den spanischen Balearen. Aber auch in Saarbrücken am Flughafen hingen Reisende fest.