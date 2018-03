später lesen Demenz Unterstützung für Menschen mit Demenz Teilen

Twittern







Die Selbsthilfegruppe „Menschen mit Demenz“ trifft sich am Montag, 19. März, um 18 Uhr in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS), Futterstraße 27 in Saarbrücken. Aktuelle Probleme, Sorgen und Ängste werden thematisiert, aber auch über Träume und Wünsche können sich die Betroffenen austauschen. Verständnis und Ratschläge anderer Teilnehmer erleichterten den Umgang mit der Krankheit.