Laufen durch Bus, Parkhaus und Klodeckel-Hindernis Hindernislauf durch Saarbrücken – diese Attraktionen bietet der Urban-Cross-Lauf am Wochenende

Heuballen, Kabeltrommeln, ein Linienbus und Klodeckel mitten in Saarbrücken – was ein bisschen nach Sperrmüll und vor allem nach viel Chaos klingt, macht den „Uno-Urban Cross Lauf“ zu dem, was er ist. Ein Hindernislauf durch die Landeshauptstadt, der am Sonntag zum zwölften Mal stattfindet und längst zu einem „Event für das ganze Saarland“ geworden sei, sagt Achim Hachenthal, Hauptorganisator der etwas anderen Laufveranstaltung.