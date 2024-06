Zusammenlegungen und neue Studiengänge Wie die Philosophische Fakultät der Saar-Uni gegen Streichungen kämpft – und sich auf die Zukunft vorbereitet

Saarbrücken · Die Philosophische Fakultät (PhilFak) der Saarbrücker Universität umfasst einen großen geisteswissenschaftlichen Fächerreigen. In der Vergangenheit ging es ihr oft „an den Kragen“. Auch deshalb ist man es in der Fakultät leid, sich immer in der Defensive zu sehen. Nicht nur, was die Lehrämter anbelangt, hält man sich für elementar.

30.06.2024 , 22:07 Uhr

Die legendäre Wendeltreppe in Gebäude B3 1 der Philosophischen Fakultät, in dem neben der Altertumswissenschaft etwa auch die Geschichte residiert. Foto: Christoph Schreiner

Von Christoph Schreiner