Unfallflucht : Unfallflucht auf Parkplatz in Scheidt

Saarbrücken Am Montag ist in der Zeit von 10 Uhr bis 10.20 Uhr ein schwarzer Audi A6 Kombi, der auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Scheidt abgestellt war, von einem Pkw mit französischem Kennzeichen beschädigt worden.

Von red