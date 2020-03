Von Auto erfasst : Mann wird bei Verkehrsunfall in Saarbrücken schwer verletzt

Mann wird bei Verkehrsunfall in Saarbrücken schwer verletzt

Saarbrücken Der Unfall ereignete sich im Saarbrücker Deutschmühlental am frühen Dienstagmorgen.

Eine Autofahrerin aus Frankreich war am frühen Dienstagmorgen in Richtung Saarbrücker Innenstadt unterwegs, als sie mit ihrem Auto einen Fußgänger erfasste. Der bislang unbekannte Mann war im Deutschmühlental, in der Nähe des Victors Residenz Hotels, auf der Fahrbahn unterwegs.