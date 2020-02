Ins Museum : Führung zum Thema „Wald und Natur in der Kunst“

Saarbrücken Eine Überblicksführung zum Thema „Wald und Natur in der Kunst“ findet am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr, in der Modernen Galerie statt. Wie werden der Wald und die Natur in den Werken dargestellt?



