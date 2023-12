Verschwunden, gefunden: Lesung und Gespräch über Arnfrid Astel

„Arnfrid Astel: verschwunden – gefunden“ heißt es am Montag, 11. Dezember, 20 Uhr, im Saarländischen Künstlerhaus. Klaus Behringer und Ralph Schock unterhalten sich über den Freund und Künstler. 2023 wäre Arnfrid Astel 90 Jahre alt geworden. Vor fünf Jahren ist er gestorben. Was aber hat überlebt? Es geht um die Überlieferung und das Schreiben. Ralph Schock und Klaus Behringer beleuchten in Gespräch und szenischer Lesung Astels Leben und Werk. „Die Rede wird sein von der Haltbarkeit des Mythos, vom gewaltsamen und vom experimentellen Verschwindenlassen, vom Wiederfinden in schöpferischer Eigendynamik“, heißt es in der Ankündigung.