Start soll schon in Kürze erfolgen : Neuer Lieferservice: Uber Eats will Saarbrücken erobern

Global tätiges Lieferservice-Unternehmen Uber Etas will jetzt auch im Saarland Fuß fassen. (Symbolbild) Foto: Adam Berry

Exklusiv Saarbrücken Ein neuer Lieferdienst will das Saarland erobern: Uber Eats plant schon in Kürze seinen Start in Saarbrücken. Das bestätigte der global tätige Anbieter der Saarbrücker Zeitung. Wie Uber Eats eine Lieferzeit von unter 30 Minuten schaffen will – und wann es losgehen soll.