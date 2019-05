Wetteraussichten : Trüber Vatertag, danach wird es sonnig

Ein kahler Baum steht an einem Feldrand vor dunklen Regenwolken. Foto: Patrick Pleul/Archiv.

Offenbach Am Feiertag Christi Himmelfahrt dürfte es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trüb werden.

Eine Wolkendecke hängt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über beiden Bundesländern. Im Norden soll es sogar regnen. Die Höchstwerte liegen am Feiertag zwischen 17 bis 22 Grad.

Danach steigen die Temperaturen am Freitag langsam auf bis zu 24 Grad an. Es ist noch wolkig, im Süden dürfte aber die Sonne scheinen. Es bleibt nach Angaben der Meteorologen weitgehend trocken. Für den Samstag erwarten die DWD-Wetterexperten einen weiteren Anstieg der Temperaturen. So dürfte es bis zu 28 Grad warm werden. Es wird demnach heiter und trocken.