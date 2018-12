später lesen Jazzkonzert in der Kettenfabrik St. Arnual Jazzkonzert in der Kettenfabrik Teilen

Es gibt wieder Jazz in der Kettenfabrik in der Augustiner Straße (Eingang Kettenstraße). Am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, spielt das Trio Hauptmann, Schönegg, Philipp in dem schönen Veranstaltungsraum in St.