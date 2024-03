Halbmarathon Der Triathlon-Trainer mit dem Spezial-Auftrag

Bei der 18. Auflage des Halbmarathons in Saarbrücken waren zahlreiche Triathlon-Sportler mit von der Partie. Einige Athleten vom Bundesstützpunkt an der Saarbrücker Sportschule nutzten die Veranstaltung am vergangenen Sonntag, um kurz vor dem Saisonstart mit den ersten wichtigen Triathlon-Veranstaltungen noch etwas an ihrer Form zu feilen – und der Trainer lief mal wieder allen davon. Steffen Justus überquerte den Zielstrich an der Saarbrücker Congresshalle nach den 21,1 Kilometern in 1:07:54 Stunden als Erster, nachdem der 41-Jährige zuvor noch einen Spezial-Auftrag erledigt hatte.