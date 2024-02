Tagung zu Traumkulturen an der Universität des Saarlandes Öffentliche Tagung: Die Kunst und der Traum von der Zukunft in Europa

Saarbrücken · Wie stellen Künstlerinnen und Künstler Zukunftsträume dar? Was haben die Texte einer Punkband damit und mit europäischer Kultur zu tun? In der öffentlichen Tagung „Zukunftsträume“ an der Saar-Uni werden diese Fragen beantwortet. Es endet damit zugleich ein acht Jahre dauerndes Forschungsprojekt zu „Europäischen Traumkulturen“.

06.02.2024 , 15:27 Uhr

Mit einer mittelalterlichen Illustration zum biblischen Buch der Apokalypse illustrieren die Veranstalterinnen die "Traumkulturen". Foto: UdS/José Luis Filpo Cabana

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Seit dem Jahr 2015 wird an der Universität des Saarlandes im Graduiertenkolleg „Europäische Traumkulturen“ zum Thema Träume geforscht. Aber es sind nicht die eigenen, wahren Träume, die im Mittelpunkt dieser Forschungsarbeiten stehen, sondern die Traumdarstellungen in verschiedenen Künsten.