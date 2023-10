Vermisster Junge ist tot Saarbrücken gedenkt Mathis (5) – Heute findet eine Trauerbekundung auf den Saarwiesen statt

Tagelang hatten Polizei, Feuerwehr, DLRG und privat organisierte Suchtrupps an vielen Stellen in Saarbrücken nach dem fünfjährigen Mathis gesucht. Am Montagmorgen dann die traurige Gewissheit: Der seit einer Woche vermisste Fünfjährige wurde tot aus der Saar geborgen. Er ertrank bereits am Montag, an dem Tag, an dem er verschwand.