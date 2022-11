Trallskogen: Konzert und Lesung im Garelly-Haus : Trallskogen, ein Musikmärchen mit Annika Jonsson

Saarbrücken Annika Jonsson ist eine der bekannten Jazz- und Folk-Sängerinnen im Saarland. Jetzt bringt die gebürtige Schwedin wieder die Märchen ihrer Heimat musikalisch zu uns. „Trallskogen – ein Musikmärchen“ wird am 19. November im Saarbrücker Garelly-Haus aufgeführt. Mit Jonssons Quintett, Lesung und visueller Untermalung.

Die Geschichte wurde eigens für das Märchen entwickelt und wird hingebungsvoll vorgetragen vom Schauspieler Dieter Meier. Die Musik vermischt Einflüsse schwedischer Volksmusik mit poppigen Grooves und Jazzimprovisationen. Die deutsch-schwedische Musikerin Annika Jonsson begab sich dazu auf die Suche nach ihren musikalischen Wurzeln. Die Kompositionen der Sängerin werden von den Bandmitglieder Hannes Gajowski an der Gitarre, Eduard Stoppel am Klavier, Felix Hubert am Kontrabass und Oliver Brandt am Schlagzeug zum Leben erweckt. Visuelle Höhepunkte zaubert der Künstler Volker Schütz durch Bildprojektionen zur Musik.