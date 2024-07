Nach dem Sturm gesperrt Wie das Totobad Saarbrücken unter dem Unwetter litt – und trotzdem noch Glück hatte

Am Sonntag konnte das Bad wegen der schweren Sturmschäden nicht aufmachen. Es war unklar, wie groß die Verwüstung ist und wann das Bad wieder seine Toren und Becken öffnen kann. Am Montag dann die Entwarnung: Schwimmen ist wieder möglich, Teile der großen Freizeitoase bleiben allerdings weiter geschlossen. „Wir hatten unfassbares Glück“, sagt ein Schwimmmeister, der, wie seine Kollegen seit Sonntagmorgen mit Aufräumarbeiten beschäftigt ist. Als der Sturm das Totobad traf, seien keine Menschen vor Ort gewesen. „Wäre das Unwetter an einem Sommertag mit 34 Grad, vollen Becken und Liegewiesen über uns hereingebrochen, hätte es ein Unglück gegeben.“ Bevor ein Gewitter über das Bad zieht, müssten alle Gäste zwar aus dem Wasser, man sei aber auf dem Gelände nirgends sicher gewesen, sagt der Totobad-Mitarbeiter, der heute hohe schwarze Socken in seinen Badeschlappen trägt. Eine Räumung des Gelände hätte vermutlich zu lange gedauert, sagt er.