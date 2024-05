Freibad-Saisonstart Totobad in Saarbrücken hat seit heute Morgen geöffnet – so kalt war das Wasser noch

17 Grad Celsius hatte die Luft in Saarbrücken am Morgen um 9 Uhr. Nur ein beziehungsweise zwei Grad mehr das Wasser im Saarbrücker „Totobad“ am Schwarzenberg. Auf Nachfrage hat das Personal 20 Minuten nach Eröffnung 18 Grad Celsius im Sprungbecken, 18,3 Grad Celsius im Aktionsbecken und immerhin 19,1 Grad Celsius im Sportbecken durchgegeben. Drei bis vier Menschen war das egal – mutig haben sie sich gerade einmal eine halbe Stunde nach Saisonstart mit Handtuch und Taucherbrille bewaffnet ins kühle Nass begeben.