Der Junge Chor TonLage aus Geislautern Ein „Hubertus“ als Geschenk zum 30. Geburtstag

Geislautern · Vor 30 Jahren gründete sich der Junge Chor TonLage in Geislautern. Und auch heute noch sind die teils nun gar nicht mehr so jungen Sängerinnen und Sänger mit Begeisterung dabei. Am 5. November wird zum Geburtstag ein vom früheren Saarbrücker Regionalkantor Thomas Gabriel eigens komponiertes Stück uraufgeführt.

25.10.2023, 17:37 Uhr

Der Junge Chor TonLage steckt mitten in den Vorbereitungen für sein Geburtstags-Konzert in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Völklingen-Geislautern. Foto: BeckerBredel

Von Thomas Annen

Der Jungen Chor TonLage führt am 5. November in der katholischen Kirche des Völklinger Stadtteils Geislautern die Kantate „Hubertus“ erstmals auf. Der frühere Saarbrücker Regionalkantor Thomas Gabriel hat das Musikspiel anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Geislauterner Chores geschrieben.