Bau soll noch in diesem Jahr beginnen : Bürgermeister Bollig kritisiert Rathaus wegen Toilettenbau-Verzögerungen an Bahnstation Brebach

Der Bahnhof in Brebach ist Haltepunkt der Saarbahn und ein wichtiger Umsteigepunkt für Auto-, Bus- und Bahnfahrer. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken-Brebach-Fechingen Der Brebacher Bahnhof ist ein Knotenpunkt für Auto-, Bus- und Bahnverkehr. In den unvermeidlichen Wartezeiten fehlt vor allem eins: ein stilles Örtchen. Der Bezirksrat fordert schon lange den Bau einer Toilettenanlage, in diesem Jahr soll der Bau endlich beginnen. Warum hat das so lange gedauert?

Von Timon Deckena

Entlang der langen, schmalen Hecke, die den Parkplatz am Brebacher Bahnhof von den Gleisen trennt, sind sie immer häufiger zu sehen: Wer sein Auto regelmäßig dort abstellt, hat den ein oder anderen Wildpinkler vermutlich schon mal auf frischer Tat ertappt – oder ist vielleicht sogar schon selbst in die Verlegenheit geraten. Doch wo soll man an dem Bahnhof, der gerne für den Umstieg vom Auto auf die Saarbahn genutzt wird, eigentlich hin, wenn es sich in den unvermeidlichen Wartezeiten nicht mehr zurückhalten lässt? Da weder in den Saarbahnzügen noch am Brebacher Bahnhof Toiletten vorhanden sind, fordert der Bezirksrat Halberg schon lange den Bau einer Toilettenanlage. In diesem Jahr soll der Bau – mit einiger Verzögerung – endlich beginnen.

Bereits 2019 habe es eine Vorlage des Gebäudemanagementbetriebs der Stadt Saarbrücken (GMS) für den Bau einer Anlage gegeben, sagt Bezirksbürgermeister Daniel Bollig (CDU) gegenüber der SZ. Der GMS habe aber dann zunächst den Bau des Parkdecks abwarten wollen, der kürzlich fertiggestellt wurde. Statt wie bisher nur für maximal 90 Autos, findet der Parkplatz am Brebacher Bahnhof neuerdings für 160 PKW Platz (wir berichteten). Mit dem zunehmenden Reiseverkehr verschärfe sich aber laut Bollig auch das Problem der fehlenden Toiletten. „Das ärgert mich schon ein bisschen, dass der Bau deshalb geschoben wurde“, sagt der Bezirksbürgermeister. Das neue Parkdeck habe eine Toilette für das Gelände umso notwendiger gemacht, weshalb er das zögerliche Vorgehen der Stadt nicht nachvollziehen könne.

Die Stadt führt andere Gründe für die Bau-Verzögerung an: „Das Projekt wurde verschoben, da die Personalressourcen von GMS aufgrund einer Vielzahl bedeutender Vorhaben (z. B. Neubau von Kitas) in den zurückliegenden Jahren sehr stark beansprucht waren“, erklärt Stadtpressesprecher Thomas Blug auf SZ-Nachfrage. „Die Corona-Pandemie hat die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben zusätzlich erschwert, sodass die Priorisierung der von GMS geplanten Vorhaben überarbeitet werden musste.“