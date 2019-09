Polizeiermittlungen dauern an : Tödlicher Unfall in Saarbrücken – Fußgänger stirbt in Klinik

Tödlicher Unfall in Saarbrücken – Fußgänger stirbt in Klinik

Saarbrücken Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe ist das Opfer nicht mehr zu retten.

Nach einem Verkehrsunfall ist ein Fußgänger in der Saarbrücker Innenstadt ums Leben gekommen. Laut einem Polizeibericht von Mittwochmittag ereignete sich das Unglück bereits am Dienstagvormittag (10. September).

Demnach war das spätere Opfer zwischen zwei stehenden Autos in der Dudweilerstraße auf die Fahrbahn getreten. In jenem Augenblick kam ein Radfahrer (23) auf ihn zu und erwischte ihn. Der 68 Jahre alte Riegelsberger stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Trotz rascher Behandlung in der Klinik starb der Mann am frühen Abend. Der Radfahrer kam hingegen mit leichten Blessuren davon.